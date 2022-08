PlayStation acquisisce Savage Game Studios: in cantiere due titoli per mobile e uno è un FPS

Nella giornata di ieri Sony ha annunciato l'acquisizione di Savage Game Studios, un team specializzato in giochi per mobile che, stando a informazioni risalenti all'inizio del 2021, avrebbe in cantiere due giochi, di cui un FPS.

Savage Game Studios è entrato a far parte di PlayStation Studios Mobile Division, una nuova divisione di Sony che realizzerà giochi basati su IP nuove ed esistenti.

Stando a quanto riportato da Venturebeat all'inizio del 2021, lo studio ha ricevuto 4,4 milioni di dollari di finanziamenti da Makers Fund e Play Ventures per sviluppare due giochi, di cui un FPS. Questi progetti erano in programma per lo scorso anno ma, probabilmente a causa della pandemia, i lavori si sono fermati.

Per quanto riguarda l'FPS di Savage Game Studios, il CEO della compagnia Michail Katkoff lo aveva definito come un "cooperative PvE looter shooter" free-to-play.

"Dopo il boom dei battle royale nel 2018, gli FPS si sono focalizzati su un gameplay competitivo e veloce. Secondo noi c'è spazio per giochi che offrono sessioni gratificanti senza la pressione delle esperienze PvP", ha detto il CEO nel 2021.

Al momento, non ci sono altre informazioni su questi progetti di Savage Game Studios ed è anche possibile che il team non stia più lavorando a questi giochi. Dopo l'annuncio dell'acquisizione, abbiamo appreso che lo studio con sede a Helsinki e Berlino sta lavorando a un titolo mobile AAA, incentrato sull'azione e con funzionalità live service.

Fonte: Venturebeat.