PS Plus Premium fa la prima 'vittima', togliendo InFamous dal territorio europeo

Il nuovo PS Plus è arrivato finalmente anche in Europa (contemporaneamente anche in Nuova Zelanda e Australia), un servizio che cerca di emulare quanto di buono fatto dal Game Pass Microsoft anche se in modi del tutto diversi. La novità è che lo stesso servizio arriva anche su PC, sostituendo di fatto il servizio di game streaming PlayStation Now.

Questa trasformazione però non è andata a tutto vantaggio dei giocatori PC, visto l'aumento di prezzo (da 9,99€ a 16,99€) e soprattutto per alcune modifiche al catalogo che si spera, si fermino qui. Infatti, uno dei titoli iconici di PlayStation, InFamous, non è più presente nell'intero territorio europeo, diventando "esclusiva" degli statunitensi.

Rimangono ancora i successivi capitoli, tra cui Second Son, situazione simile anche per Ratchet & Clank, dove permangono quasi tutti tranne Alla Ricerca del Tesoro, diventato anch'esso esclusivo per gli Stati Uniti. Ma anche l'Europa ha le sue, forse meno appariscenti ma comunque importanti, come Garou: Mark of the Wolves e Guilty Gear Xrd. Sembra proprio che l'intero catalogo del servizio sia in completa evoluzione.

Fonte: TheGamer