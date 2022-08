PS5 e DualSense Edge, ecco cosa conterrà la confezione del nuovo controller

Sony sta preparando un altro dispositivo per i possessori di PS5 che va ad aggiungersi al visore in arrivo più avanti. L'azienda ha già confermato il debutto di PS VR2 all'inizio del 2023 e allo stesso tempo ora sta snocciolando maggiori dettagli sul DualSense Edge.

DualSense Edge è stato presentato all'Opening Night Live, quindi le prime informazioni sul controller sono state pubblicate sul blog Sony. La multinazionale, tuttavia, ha presentato i prossimi dettagli che faranno sicuramente piacere ai giocatori interessati al dispositivo.

DualSense Edge riceverà una custodia in cui sarà presente il controller, ma anche elementi preparati dall'azienda per la personalizzazione del pad. Il set comprende:

Controller wireless DualSense Edge

Cavo USB Type-C intrecciato

2 stick analogici standard

2 stick analogici alti

2 stick analogici bassi

2 stick analogici di altezza media

2 pulsanti posteriori con leva

Dispositivo di blocco del cavo

Una custodia per il controller e gli accessori

DualSense Edge offrirà ai giocatori la possibilità di scambiare gli stick analogici e in questo caso non solo estrarremo le levette, ma regoleremo anche l'intero elemento. Attualmente non c'è ancora una data di uscita e nemmeno il prezzo, ma maggiori informazioni arriveranno prossimamente.

Fonte: PlayStation