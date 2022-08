Sky: Children of the Light è in arrivo su PlayStation. È l'ultimo gioco del creatore di Journey

Lo sviluppatore di Journey, thatgamecompany, ha confermato che Sky: Children of the Light è in arrivo su PlayStation. L'open-world social adventure è stato lanciato per la prima volta su iOS nel 2019 prima di arrivare su Android e, più recentemente, su Nintendo Switch. Il supporto al cross-play è confermato anche per la versione PlayStation, consentendo ai giocatori di tutte le piattaforme di interagire tra loro.

Lo sviluppatore condividerà "ulteriori dettagli in futuro" poiché c'è "molto da preparare per accogliere questi nuovi giocatori". Il team ha fatto notare che i beta tester potrebbero vedere "alcuni cambiamenti" nei futuri aggiornamenti di prova "mentre prepariamo tutto per i giocatori PlayStation".

Sky: Children of the Light è ambientato in un mondo mistico con sette regni da esplorare. I giocatori iniziano su un'isola chiamata Home e acquisiscono la capacità di volare. Esplorando i regni, incontrano spiriti che possono fornire oggetti per le Candles e figli della luce che forniscono la Winged Light. Quest'ultima aumenta il livello del giocatore e l'energia massima per esplorare distanze maggiori.

Anche l'aspetto social è forte: i giocatori possono acquistare oggetti e abilità gli uni dagli altri usando le Candles. Nel corso degli anni sono stati pubblicati numerosi aggiornamenti e stagioni che hanno aggiunto nuove aree, missioni e altro ancora.

