Sony durante il suo evento mostrerà anche il DualSense 'Pro' per PS5? Parla Tom Henderson

Sony ha recentemente annunciato un nuovo evento chiamato "Find Your ZONE", dove presenterà nuovi prodotti di marca. Sicuramente i fan si stanno già chiedendo cosa potranno vedere a questo evento, ma ci sono già numerose voci che condividono qualche dettaglio.

Secondo quanto trapelato in questi giorni, tra i protagonisti di questo evento potrebbero esserci tre nuovi headset, chiamati rispettivamente Inzone H3, H7 e H9. Non solo, ma i rumor indicano inoltre che Sony sembra stia lavorando anche ad un DualSense "Pro" per PS5, simile al controller Elite di Xbox.

Quindi verrà mostrato anche questo fantomatico controller? Tom Henderson è scettico in questo caso, dato che attraverso il suo account Twitter ha dichiarato: "Il controller PlayStation 5 'Pro' non verrà rivelato durante l'evento, confermano le fonti". Anzi, a quanto pare l'evento si focalizzerà su questi tre headset, due monitor e un annuncio della partnership tra Valorant e Sony.

Update - The PlayStation 5 "Pro" controller won't be revealed at the event, sources confirm.



This is just for the three headsets and two monitors, with a Sony x Valorant partnership announcement.