Star Wars: The Old Republic dopo anni e anni ora permette finalmente di modificare l'aspetto della propria arma

C'è voluto certo del tempo, dato che Star Wars The Old Republic è disponibile da ben dieci anni, ma ora il nuovo aggiornamento consente ai giocatori di personalizzare la propria arma, feature che in molti avevano richiesto dopo tutto questo tempo.

Già nel 2015 i giocatori erano in grado di personalizzare l'outfit del proprio personaggio, ma l'arma non ha mai ricevuto la stessa sorte. Ora invece, con l'aggiornamento 7.0.2 le persone possono dare un tocco di personalità anche all'arma.

Il procedimento è uguale di quello dei vestiti: basta selezionare uno dei vostri abiti nella scheda Outfitter, prendere l'arma con l'aspetto che desiderate dal vostro inventario, lasciandola cadere nell'apposito slot ed il gioco è fatto. Le statistiche dell'arma che avete saranno le stesse, ma il suo aspetto cambierà.

L'aggiornamento di Star Wars The Old Republic oltre ad aggiungere questa feature, corregge anche una serie di bug. Oltre a questo ricordiamo anche l'evento in arrivo il 3 maggio che consentirà di ottenere punti XP doppi.

Fonte: PC Gamer