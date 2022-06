Starfield 'uguale' a No Man's Sky? Un video mette a confronto i due giochi

Starfield ha ricevuto un nuovo gameplay trailer in occasione dell'evento di Xbox e Bethesda, e alcuni fan hanno iniziato a paragonarlo a No Man's Sky (e Skyrim).

I giocatori hanno notato alcune somiglianze tra i due giochi e IGN ha quindi deciso di fare un video confronto tra Starfield e No Man's Sky.

Utilizzando sequenze come viaggi nello spazio, esplorazione, combattimenti e costruzione di avamposti, IGN ha confezionato questo video comparativo.

Ovviamente, non possiamo parlare di un "vero e proprio" video confronto tra i due titoli, poiché si tratta di due produzioni molto diverse anche se i due giochi permettono l'esplorazione di migliaia di pianeti.

Starfield gameplay has finally been released, and fans quickly began making comparisons to another epic space travel game: No Man’s Sky. Check them out running side-by-side! #IGNSummerOfGaming | #XboxBethesda pic.twitter.com/HoVHPXnk6z