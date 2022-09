Tekken 8 è il primo gioco mostrato allo State of Play e sembra spettacolare!

Mesi fa, la famosa lista leakata Nvidia conteneva tantissimi titoli in uscita o in fase di presentazione e praticamente tutti mostrati, da Kingdom Hearts 4 a Street Fighter VI. Ora, si aggiunge anche Tekken 8, mostrato come primo titolo dello State of Play.

Il video mostrato è un gameplay un po' montato a dovere ma in grado di mostrare le potenzialità tecniche di quello che dovrebbe essere Unreal Engine 5. A combattere, gli eterni Kazuya e Jin Kazama con alcuni dei loro colpi più famosi in uno scenario apocalittico.

Attendiamo ulteriori informazioni dal Tokyo Game Show. Tekken 8 arriverà su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. "Sviluppato dai Bandai Namco Studios, TEKKEN 8 supera i limiti dei picchiaduro sfruttando pienamente la potenza della più recente generazione di console e creando uno dei titoli graficamente più sbalorditivi e coinvolgenti del suo genere. TEKKEN 8 riprende dopo la cruenta battaglia che si è conclusa con la sconfitta di Heihachi Mishima, concentrandosi su una nuova rivalità che mette padre contro figlio, con Jin Kazama che si oppone al tentativo di Kazuya Mishima di dominare il mondo." “Siamo davvero entusiasti di mostrare la prossima generazione di TEKKEN”, ha dichiarato Katsuhiro Harada, Chief Producer dei Bandai Namco Studios. “Il team dei Bandai Namco Studios ha lavorato duramente per portare nuove feature rivoluzionarie a TEKKEN 8, spingendo al massimo la sensazione di forza negli scontri grazie alla potenza della più recente generazione di console. Non vediamo l’ora di mostrarvi di più nei prossimi mesi!”. “Per oltre 25 anni TEKKEN ha significato molto in termini di innovazione e unicità nel genere dei picchiaduro. TEKKEN 8 segna la continuazione di questa tendenza alla novità e siamo felici di poterlo finalmente annunciare”, ha aggiunto Arnaud Muller, CEO di Bandai Namco Europe S.A.S. “Non vediamo l’ora di mostrare le caratteristiche, i personaggi e le storie che questo episodio porterà per continuare a innovare il genere dei fighting game”.