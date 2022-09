Tekken 8 sarà realizzato con Unreal Engine 5 e non riutilizzerà alcun asset di Tekken 7

Tekken 8 ha impressionato i fan con il suo recente trailer di debutto che, nonostante la sua brevità, è stato un promettente teaser per quello che, secondo Bandai Namco, sarà un enorme salto tecnico per il franchise. Il trailer, interamente realizzato in tempo reale, ha mostrato effetti dinamici per le fasi di battaglia, modelli dei personaggi estremamente dettagliati e molto altro ancora. Parlando recentemente con IGN, il boss di Tekken Katsuhiro Harada ha fornito ulteriori dettagli tecnici sul gioco.

È interessante notare che Tekken 8 sarà realizzato con Unreal Engine 5 (a differenza di Tekken 7, che utilizzava UE4) e non riutilizzerà nessuno degli asset (ambienti, oggetti, modelli dei personaggi, ecc.) del suo predecessore. Il nuovo Tekken, quindi, è stato costruito interamente da zero. Harada ha dichiarato che "tutti i modelli e tutto il materiale di Tekken 7 sono stati completamente scartati" per il sequel.

Ha poi spiegato che Tekken 7 aveva alcuni effetti simili a quelli di Tekken 8, ma si trattava di parametri scriptati nel gioco piuttosto che di effetti dinamici veri e propri.

"Tekken 7 aveva qualcosa di simile: quando il personaggio cadeva a terra o durante la battaglia, sembrava che sudasse o qualcosa del genere", ha detto Harada. "Ma si trattava solo di un parametro del gioco per quanto riguarda la visualizzazione. Questa è la prima volta che abbiamo la pioggia e gli effetti esterni. E non solo, quando i personaggi cadono a terra, i loro vestiti si sporcheranno di conseguenza. Così sarà possibile vedere i risultati della battaglia sui modelli dei combattenti".

Tekken 8 è in fase di sviluppo per PS5, Xbox Series X/S e PC. Non è stata ancora annunciata una data di uscita.

Fonte: Gamingbolt.