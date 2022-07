Test Drive Unlimited Solar Crown mostrato con un nuovo trailer e un piccolo approfondimento al Nacon Connect 2022

Test Drive Unlimited Solar Crown ha avuto qualche grattacapo di sviluppo e anche un pesante rinvio ma abbiamo novità dal Nacon Connect 2022. Il nuovo racing game della serie è come sempre qualcosa di diverso dai concorrenti, puntando più sull'esperienza che si vive con la propria auto. Ambientato a Hong Kong, l'intera città e i suoi territori limitrofi sono studiati per mostrare sempre qualcosa di unico e memorabile e sui diversi tipi di terreno presenti. Come in The Crew di Ubisoft o in Forza Horizon, sarà possibile andare in giro liberamente in ogni dove, tra terra e asfalto per tutta l'isola. Il Solar Crown rappresenterà le fondamenta dell'esperienza, una speciale competizione suddivisa tra PvP in cui "combattere" per la fazione preferita e una personalizzazione che si promette molto attenta sulle auto, che in fin dei conti, sono le vere protagoniste del titolo. La data d'uscita rimane ancora per un generico 2023. Vi lasciamo con il trailer.