The Elder Scrolls Online: gli account Stadia potranno essere trasferiti su PC

Tutti quanti abbiamo accolto con poco stupore la ferale notizia della dipartita di Stadia, il servizio di gaming in streaming offerto da Google che nonostante l’ottimo servizio hardware non ha mai saputo sfondare i cuori dei giocatori, forse a causa del tipo di abbonamento offerto.

Tuttavia Stadia aveva tanti giocatori affezionati che ora rischiano di perdere i loro account di gioco in titoli MMO e vedrebbero così cadere nel vuoto tutte le ore spese per buildare i loro personaggi al meglio delle loro possibilità.

Per fortuna questo non accadrà con The Elder Scrolls Online. A farlo sapere è la stessa Bethesda tramite Twitter:

A message to our ESO Stadia players: pic.twitter.com/eEIrKyRTDi — The Elder Scrolls Online (@TESOnline) October 6, 2022

"Siamo felici di annunciare che i nostri giocatori di Stadia potranno trasferire i loro account di The Elder Scrolls Online su PC, portando con sé tutti i loro progressi, compresi, ma non solo, i personaggi esistenti, gli oggetti acquistati, gli obiettivi e l'inventario. Poiché i giocatori di Stadia giocano già a ESO sui nostri server PC, tutti i loro amici e le loro gilde li aspetteranno una volta completato il trasferimento".

Nonostante la notizia sembri ottima per i giocatori di TES Online, in realtà nasconde un inghippo abbastanza evidente ad occhi attenti. Chi giocava su Stadia infatti erano soprattutto coloro i quali non erano dotati di PC performanti che potessero supportare determinati giochi. Quindi molti rischieranno di trovarsi un account inutilizzabile.

Vedremo come reagirà la fanbase del titolo. Voi che ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.