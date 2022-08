The Lords of the Fallen sarà cinque volte più grande del suo predecessore

Uscito nel lontano 2014, Lords of the Fallen è stato uno dei primi videogiochi che ha osato adottare la formula soulslike. Ora il team di sviluppo hanno deciso di dare continuità al franchise mostrando durante la Opening Night Live della Gamescom un primo trailer per il sequel chiamato The Lords of the Fallen.

Ora sono stati svelati nuovi dettagli: innanzitutto il gioco sarà cinque volte più grande del suo predecessore . È stata la stessa società polacca CI Games a diramare un comunicato approfondendo le novità della seconda parte di questa saga che sembrava dimenticata ma che ora è tornata a far parlare di sé.

“The Lords of the Fallen è il successore spirituale che i fan del titolo originale hanno sempre desiderato. Il gioco è significativamente più grande, con un vasto mondo interconnesso diviso tra i regni dei vivi e dei morti, che i giocatori possono esplorare da soli o con gli amici. È più oscuro e più impegnativo, con combattimenti più veloci, temi più forti, narrativa più ricca, sistemi di gioco di ruolo più profondi e narrazione più coinvolgente". Lo studio europeo ha voluto sottolineare anche l'uso della "magia devastante" in questo sequel.

Tuttavia, le grandi novità di The Lords of the Fallen saranno il suo sviluppo in Unreal Engine 5, la sua grandezz e il fatto che potrà essere giocato dall'inizio alla fine in cooperazione con un amico. Per adesso non c'è ancora una data di uscita, ma il gioco dovrebbe arrivare nel corso del 2023.

Fonte: GamingBolt