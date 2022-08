Where Winds Meet è una sorta di Assassin's Creed ambientato in Cina nel suo primo trailer

Where Winds Meet ha appena ricevuto un nuovissimo trailer alla Gamescom. Lo sviluppatore Everstone Games ha presentato un trailer di Where Winds Meet, e sembra davvero molto interessante. Apparentemente ambientato nell'antica Cina, il nuovo gioco ricco di azione ha presentato alcuni minuti di un nuovissimo trailer cinematografico.

Sfortunatamente, al momento non c'è molto altro da dire su Where Winds Meet. Il nuovo trailer non ha rivelato esattamente molto del gioco in sé, a parte mostrare alcuni personaggi che combattono con varie armi, e qualcuno seduto in cima a un'enorme statua dall'aspetto dannatamente malvagio.

Non c'è nemmeno una finestra di lancio per Where Winds Meet in questo momento. Sfortunatamente quindi non ci sono ulteriori dettagli, ma si spera di poterlo vedere ancora in futuro.

Where Winds Meet è attualmente in via di sviluppo per adesso solo su PC.