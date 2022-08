Where Winds Meet ambientato nell'antica Cina offrirà ampia libertà al giocatore

Where Winds Meet è stato sicuramente uno degli annunci a sorpresa durante la Gamescom e ha subito attratto i giocatori. Il gioco è stato mostrato con un trailer piuttosto brillante che mostra Wuxia, un mondo aperto che utilizza un'ambientazione cinese premoderna dinastica ed elementi fantastici.

Sviluppato da Everstone Studios, uno sviluppatore cinese, Where Winds Meet è un gioco di ruolo d'azione ambientato negli ultimi giorni dell'era delle Cinque Dinastie e dei Dieci Regni, un periodo dal 907 al 979 d.C. che vide sconvolgimenti politici e conflitti mentre stati rivali si affrontavano per la supremazia, e che alla fine portò all'inizio della dinastia Song. Ora attraverso un'intervista a IGN, possiamo conoscere qualche dettaglio in più sul gioco.

Where Winds Meet sarà caratterizzato da un sistema approfondito, secondo Everstone Studios, che consentirà ai giocatori di assumere varie "identità e occupazioni" che riflettono l'ambiente e l'era utilizzata dal gioco. Ad esempio, se il vostro personaggio si ammala a causa del tempo inclemente, potrete imparare la medicina per diventare un dottore per curarvi, gli NPC e persino altri giocatori online.

"Oltre a diventare un medico, i giocatori possono scegliere altre occupazioni", ha detto Everstone a IGN. "Ad esempio, possono diventare un oratore che usa il potere delle parole per convincere gli NPC a seguire i loro consigli; possono diventare un architetto che costruisce tutti i tipi di edifici fantasiosi; possono diventare una guardia del corpo che protegge i giocatori o gli NPC dagli assassini; oppure possono diventare un traghettatore che accompagna i passeggeri a fare il giro del fiume".

Come possiamo vedere il gioco promette ampia libertà di scelta su ciò che il giocatore può fare e a quanto pare sembra proprio molto ambizioso. Per adesso Where Winds Meet non ha ancora una data di uscita, ma il gioco sarà disponibile su PC.

Fonte: IGN