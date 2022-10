Xbox e Activision Blizzard: l'FTC potrebbe pronunciarsi sull'accordo entro novembre

La Federal Trade Commission (FTC) potrebbe pronunciarsi sulla proposta di acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft entro la fine di novembre.

Questo secondo Dealreporter (via Seeking Alpha), che sostiene che l'indagine dell'ente regolatore statunitense passerà nelle prossime settimane all'Ufficio per la concorrenza e ai commissari.

Le fonti della pubblicazione affermano che il personale della FTC nutre notevoli preoccupazioni in merito alla fusione da 68,7 miliardi di dollari e che l'autorità di regolamentazione si è confrontata con una serie di concorrenti contrari alla transazione, tra cui Sony e Google.

L'acquisizione è attualmente al vaglio delle autorità di regolamentazione di tutto il mondo, in un periodo di crescente consolidamento dell'industria dei videogiochi.

L'organo regolatore della concorrenza del Regno Unito ha annunciato martedì di aver fissato la scadenza al 1° marzo 2023 per la pubblicazione dei risultati della sua indagine sull'operazione.

In particolare, la Competition and Markets Authority (CMA) è preoccupata per l'impatto che l'accordo potrebbe avere sulla capacità di PlayStation di competere, dato che l'accordo vedrebbe Microsoft acquisire la proprietà della serie Call of Duty.

Venerdì scorso Microsoft ha ufficialmente presentato alla Commissione Europea la sua proposta di acquisizione di Activision Blizzard.

L'autorità europea di vigilanza sulla concorrenza ha fissato una scadenza provvisoria all'8 novembre per autorizzare l'operazione o scegliere di avviare una seconda fase di indagine più dettagliata, come la CMA.

Nel frattempo, il Brasile ha approvato l'accordo e ha anche lanciato una frecciata a Sony.

Fonte: VGC.