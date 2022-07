Xbox Game Pass svelati i giochi in arrivo nella seconda metà di luglio

Siamo ormai alla seconda metà di luglio e Microsoft come sempre non perde occasione di annunciare i giochi che saranno disponibili nei giorni che restano del mese.

As Dusk Falls (Cloud, Console e PC), Ashes of the Singularity: Escalation (PC) e Watch Dogs 2 (Cloud, Console e PC) si uniranno al servizio il 19 luglio.

Seguiranno MotoGP 22 (Cloud, Console e PC) e Torment: Tides of Numenera (Cloud e Console) il 21 luglio e Inside (Cloud, Console e PC) il 29 luglio. I titoli aggiunti a Xbox Game Pass già a luglio includono Yakuza 0, Yakuza Kiwami, Yakuza Kiwami 2, Last Call BBS, DJMax Respect V, Matchpoint: Tennis Championships, Road 96, Escape Academy, My Friend Peppa Pig, Overwhelm, Paw Patrol the Movie e PowerWash Simulator.

Come sempre altri giochi lasceranno il catalogo a fine luglio: Dodgeball Academia (Cloud, Console e PC), Katamari Damacy Reroll (Cloud, Console e PC), Lumines Remastered (Cloud, Console e PC), Omno (Cloud , Console e PC) e Raji: An Ancient Epic (Cloud, Console e PC).

Fonte: Xbox Wire