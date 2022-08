Xbox Series X/S a Natale potrebbero non riuscire a 'soddisfare la domanda'

I problemi della catena di approvvigionamento affliggono l'industria dei videogiochi da anni ormai. Sia che un giocatore stia lottando per mettere le mani su una nuova scheda grafica o non riesca a trovare una console next-gen nonostante le ore di ricerca, molti dei problemi derivano dalla catena di approvvigionamento.

Ciò ha causato un calo delle vendite di console per videogiochi, anche con una domanda così alta. Nintendo ha riportato un calo delle vendite di hardware nel suo rapporto finanziario del primo trimestre e ora il boss di Xbox Phil Spencer ritiene che anche la sua società potrebbe non essere in grado di soddisfare le richieste poiché i problemi di fornitura continuano.

Parlando con Bloomberg, Spencer ha fornito un aggiornamento su come Xbox sta affrontando i problemi della catena di approvvigionamento. Spencer ha confermato che Xbox sta ancora lottando per soddisfare la domanda di console Xbox Series X e S e non sembra troppo fiducioso sul miglioramento della situazione dell'offerta prima delle festività natalizie. "Penso ancora che la domanda supererà l'offerta per noi questa vacanza", ha detto Spencer, ma il boss di Xbox resta fiducioso che i problemi non dureranno per sempre.

Inoltre, nella sua dichiarazione, Phil Spencer ha condiviso che pensa che la situazione migliorerà nel 2023 e che i giocatori inizieranno a vedere che l'offerta sta raggiungendo la domanda. Non tutto è perduto quindi, anche se ci sarà ancora da attendere qualche mese prima che la richiesta vada di pari passo con l'offerta.

Sempre durante l'intervista con Bloomberg, Spencer ha spiegato perché Microsoft vuole acquisire Activision Blizzard e ha detto il suo parere per quanto riguarda gli NFT.

Fonte: VGC