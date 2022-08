NFT e criptovalute: Phil Spencer 'cauto' nei confronti dei giochi 'play-to-earn'

Phil Spencer, boss di Xbox, ha dichiarato di essere "cauto" nei confronti dei giochi "play-to-earn" in cui i giocatori possono guadagnare criptovalute e NFT giocando.

Durante un'intervista con Bloomberg, a Spencer è stato chiesto cosa ne pensasse delle criptovalute e l'intervistatrice Emily Chang ha fatto notare che "il play-to-earn è di gran moda in questo momento".

"Il play-to-earn è qualcosa su cui sono cauto", ha risposto Spencer. "Crea una forza lavoro tra i giocatori e permette a certi giocatori di monetizzare".

"Ora, ad essere onesti per noi dell'industria dei videogiochi, questo esiste da anni e anni. Ci sono state persone che letteralmente passano il loro tempo a svolgere qualche compito umile in un gioco per accumulare un po' di valuta, che poi possono vendere a qualche altro giocatore ricco e per soldi veri, in modo che quella persona non debba spendere il suo tempo [a farlo da sola]".

"Ma ora si trovano giochi che iniziano a incorporare questo aspetto nell'economia del gioco stesso".

Spencer ha anche fatto riferimento alla dichiarazione di Mojang del mese scorso che non permetterà la presenza di NFT in Minecraft. Lo studio Xbox ha detto di trovare gli NFT "sfruttatori" nel loro uso attuale, ma che la tecnologia potrebbe servire a uno scopo migliore.

"In Minecraft abbiamo fatto alcune osservazioni su come consideriamo gli NFT in questo spazio, perché abbiamo visto persone che facevano cose che ritenevamo sfruttanti nel nostro prodotto - abbiamo detto che non li vogliamo", ha spiegato Spencer.

L'anno scorso Spencer ha rivelato le sue preoccupazioni sugli NFT, affermando di trovare la tecnologia sfruttabile nel suo stato attuale.

Parlando con Axios lo scorso novembre, ha dichiarato: "quello che direi oggi sugli NFT, tutto sommato, è che penso che ci siano un sacco di speculazioni e sperimentazioni in corso, e credo che la creatività che vedo oggi sembra più sfruttamento che intrattenimento".

Spencer ha anche detto a Bloomberg che si aspetta che in futuro ci siano "sempre meno" giochi esclusivi ed è fiducioso per quanto riguarda l'approvazione dell'accordo tra Microsoft e Activision Blizzard.

Fonte: VGC.