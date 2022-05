Zynga perde il suo presidente Bernard Kim che lascia l'azienda

Dopo sei anni come capo dell'editoria presso Zynga, Bernard Kim ha annunciato le sue dimissioni dalla società. Lascerà l'industria dei giochi per diventare il nuovo CEO di Match Group, la società che possiede Tinder, Meetic e altri importanti servizi di incontri.

Bernard Kim ha trascorso gran parte della sua carriera nell'industria dei giochi. Ha lavorato in Electronic Arts per oltre 9 anni, ricoprendo il ruolo di Senior Vice President di Mobile Publishing. Si è poi trasferito a Zynga nel 2016, ricoprendo il ruolo di Presidente dell'editoria.

A Zynga, Kim era responsabile del marketing dell'azienda e dei suoi giochi, come FarmVille e Words With Friends. La sua missione era trovare nuovi clienti per l'azienda e aumentare i loro profitti attraverso la pubblicità.

Kim era anche responsabile dello sviluppo del business e delle partnership. Ha supervisionato le ultime acquisizioni della società, tra cui Gram Games, Peak e Rollic ed era presente anche quando Take-Two Interactive ha annunciato la sua intenzione di acquistare Zynga nel gennaio 2022.

Kim assumerà la posizione di nuovo CEO di Match Group il 31 maggio. Sostituirà Shar Dubey, che si è dimesso dalla sua posizione ma rimane nel consiglio di amministrazione dell'azienda e funge da consulente.

Fonte: GamesIndustry