Silent Hill showcase in arrivo ed Elijah Wood risponde al messaggio di Konami

Silent Hill tornerà come remake, remaster, spin-off, un gioco nuova di zecca e forse anche come una serie di film? Ci sono molte opzioni, perché molte voci su questa IP unica si sono accumulate nel corso degli anni. Konami non sviluppa ufficialmente l'universo da molto tempo, ma presto potremo vedere almeno un nuovo gioco.

Elijah Wood ha risposto all'invito di Konami: l'attore ha ritwittato il messaggio per assicurarsi che i suoi follower vedessero il post della società giapponese, aggiungendo inoltre l'emoticon degli occhi.

C'è da dire che Elijah Wood è molto attivo su Twitter e commenta spesso varie cose, quindi i giocatori hanno subito notato che l'attore ha deciso di interessare i suoi fan con un post sul ritorno della serie di Silent Hill. Bisogna notare inoltre che l'attore è fan degli horror e ha fondato SpectreVision, uno studio focalizzato su film e giochi horror (ricordiamo ad esempio Transference).

Vale quindi la pena notare che Elijah Wood potrebbe ovviamente diventare uno degli eroi di Silent Hill, ma anche la star di un nuovo film. Staremo a vedere mercoledì sera quando verrà svelato il futuro del franchise.

Fonte: Buzzfeed