Silent Hill sta tornando! Konami svelerà il futuro della serie in un evento questa settimana

Ora è ufficiale: la serie di Silent Hill sta tornando! Dopo numerosi rumor, Konami ha deciso che svelerà a brevissimo il futuro della serie.

Quando? Questo mercoledi 19 ottobre alle ore 23 italiane in occasione dell'evento Silent Hill Transmission.

Konami ha pubblicato di recente un tweet per annunciare l'evento, tuttavia non sono presenti molte informazioni sul prossimo Silent Hill.

Insieme al tweet Konami ha condiviso un link che rimanda al sito dedicato alla serie, dove sono presenti tutti i principali Silent Hill. Questo suggerisce che nel corso dell'evento dovrebbero arrivare annunci sul prossimo titolo per PC e console.

In your restless dreams, do you see that town?



The latest updates for the SILENT HILL series, will be revealed during the #SILENTHILL Transmission on Wednesday, October 19th, at 2:00 PM. PDThttps://t.co/8Knoq9xYsa