The Finals è un frenetico FPS free-to-play dove gli ambienti saranno distruttibili. Closed alpha in arrivo

Embark Studios ha pubblicato un primo trailer di The Finals, un frenetico sparatutto in prima persona multiplayer che uscirà presto su PC. La pubblicazione di questo video non serve solo a farci vedere il gameplay di questo gioco, ma anche ad avvisarci che questa settimana inizierà una closed alpha, a cui i giocatori potranno iscriversi attraverso la pagina Steam del gioco.

La closed alpha avrà inizio il 29 settembre in Europa e Nord America. Chi vuole può iscriversi per provare questa versione iniziale del titolo free-to-play.

Embark Studios tuttavia avverte di possibili problemi sia per quanto riguarda le prestazioni che nei server di gioco. A coloro che riceveranno l'invito sarà vietato catturare immagini e trasmettere partite in diretta.

The Finals basa il suo gameplay su scontri frenetici in scenari ispirati alla vita reale che possono essere modificati in base alla distruzione: questa sembra essere una delle sue pretese principali, l'abilità che avremo di distruggere le mappe sia con le nostre armi e abilità oltre che con altri tipi di modi. La sperimentazione è fondamentale in questo progetto, motivo per cui Embark Studios vuole effettuare questo tipo di test per discernere "cosa funziona e cosa no".

