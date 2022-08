The Finals è il nuovo shooter di ex sviluppatori di Battlefield che ci immerge in un game show completamente distruttibile

Un paio di settimane fa, lo sparatutto cooperativo Arc Raiders è stato rinviato e Embark Studios ha dichiarato che questo è stato causato dal fatto che lo sviluppo dell'altro progetto, uno sparatutto non ancora annunciato, era progredito più rapidamente del previsto. Durante la Gamescom il team ha annunciato l'altro sparatutto. Si chiama The Finals, ed è uno shooter a squadre all'interno di un gioco a premi.

The Finals potrebbe essere definito come uno sparatutto free-to-play a squadre in cui i giocatori sono concorrenti di un game show e combattono in arene virtuali che possono modificare e distruggere.

Il gioco è stato sviluppato da Embark Studios, fondato da ex sviluppatori della serie Battlefield (EA Dice). Sappiamo anche che prima di chiamarsi The Finals, il titolo era conosciuto come Project Discovery, perché è così che lo hanno chiamato quando hanno rinviato Arc Raiders questo mese.

Infine, sappiamo che a settembre ci sarà un reveal più completo di The Finals. Nel frattempo, su Steam potete trovare altri screenshot e un modulo di iscrizione per i futuri playtest.

