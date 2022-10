Xbox è stufa dei tweet 'PlayStation è migliore' e prende in giro i troll a suon di meme

In una giornata segnata dai timori della British Competition and Trade Authority (CMA), la pagina ufficiale Xbox su Twitter ha lasciato un meme in cui attacca scherzosamente una parte della community PlayStation.

Nel corso della giornata sono emerse diverse notizie su come la CMA teme che la concorrenza si indebolirà e di conseguenza il consumatore verrà danneggiato se Microsoft acquisirà Activision Blizzard. Gestire l'intero catalogo del proprietario di Call of Duty, Overwatch e Diablo darà a Microsoft Gaming un grande vantaggio quando si parla di servizi di videogiochi e streaming, affermano le autorità britanniche.

Microsoft ha risposto che il dovere dell'autorità è di essere dalla parte dei consumatori e non di PlayStation, soprattutto perché da diversi anni si riferisce al suo rivale come leader di mercato, con più del doppio delle console vendute e che non si è preoccupata di aumentare il prezzo di giochi e console.

A poche ore dalla pubblicazione di questi report, l'account Xbox ufficiale ha condiviso l'immagine che potete vedere qui sotto, accompagnata da una frase in cui si fa direttamente riferimento ai "troll" che passano il loro tempo a rispondere ai loro messaggi con "PlayStation è migliore".

Please check your candy this year!! We found troll posts in ours and they won't stop repeating the same thing over and over pic.twitter.com/HGl6Wqf4hT