Alan Wake 2 mostrato per un attimo nell'ultimo video di Remedy?

Remedy potrebbe averci dato un piccolo assaggio di Alan Wake 2 durante una presentazione che descriveva in dettaglio i loro nuovi strumenti di sviluppo, mandando i fan in delirio.

Lo sviluppatore ha recentemente pubblicato un lungo video su Universal Scene Description e la sua implementazione nel motore interno dello studio, Northlight. Ma come sottolinea l'utente di Reddit Sir_Galehaut, potrebbe anche includere un teaser per Alan Wake 2.

Circa quattro minuti dopo l'inizio del video, un'immagine mostra una prima build di un gioco sconosciuto. La scena è piuttosto scarna, con solo lo scheletro virtuale di un personaggio con in mano una pistola e una grande stanza contenente una scala e archi di pietra.

"Questa immagine sembra provenire da un nuovo progetto perché non corrisponde a nessuna posizione dei loro giochi esistenti", afferma l'utente Reddit sul subreddit Alan Wake. Il nome del file per l'immagine è "NationalLibrary", e poiché il trailer di Alan Wake 2 presentava una scena piovosa di New York City, questo ha spinto l'utente a fare una ricerca sul web per le biblioteche di New York, ed è saltato fuori la Biblioteca pubblica di New York.

Un confronto fianco a fianco della creazione di Remedy e una foto dell'interno della biblioteca mostra quanto siano sorprendentemente simili. "Guardando le immagini dell'Astor Hall, ci rendiamo conto che si adatta perfettamente al layout visto nel gioco", afferma Sir_Galehaut. "Le scale, i pilastri e gli archi sono quasi identici all'edificio reale".

Alan Wake 2 è stato rivelato in un cupo trailer cinematografico durante i The Game Awards 2021. Il sequel apparentemente offrirà molto di più del viaggio di Alan a Bright Falls, con il direttore creativo dello studio Sam Lake che lo descrive come "il primo survival horror di Remedy". Il lancio su PS5, Xbox Series X/S e PC è previsto per il 2023.

Fonte: Gamespot