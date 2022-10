Among Us VR ha finalmente un trailer che ne annuncia la data di uscita

Among Us potrebbe non attirare più tutta l'attenzione di qualche tempo fa, ma il team di Innersloth ha continuato a lavorare per portare avanti Among Us VR, la versione in realtà virtuale del suo titolo multiplayer che fino ad oggi aveva solamente una finestra di lancio programmata per il 2022.

Ora, durante il Meta Connect andato in onda nella giornata di ieri, è stata svelata la data finale in cui verrà pubblicato il gioco. I fan potranno godersi Among Us VR dal 10 novembre. Il gioco avrà un prezzo di 9,99 euro e al momento è possibile preordinarlo nel negozio Meta Quest.

Nel caso in cui acquisterete il gioco, riceverete il cappello Mini Crewmate che può essere utilizzato dal primo giorno per modificare l'aspetto del vostro personaggio. Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer mostrato nella giornata di ieri durante la diretta di Meta.

La meccanica di Among Us VR sarà esattamente la stessa del titolo originale. I giocatori formeranno gruppi da 4 a 10 membri dell'equipaggio e dovranno completare missioni cercando di scoprire chi sono gli impostori tra tutti loro, con scenari che si vedranno in 3D.

