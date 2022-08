Among Us VR, annunciata l'open beta e al via le iscrizioni

Among Us VR si avvicina sempre di più alla sua uscita su Steam e Oculus entro la fine dell'anno. Lo sviluppatore Schell Games ha appena annunciato di essere finalmente pronto a portare più giocatori per testare Among Us VR prima del suo lancio.

Le iscrizioni sono ora disponibili seguendo questo link, come pubblicizzato nel post Twitter di Schell. Dovrete inserire il vostro indirizzo e-mail, scegliere il visore VR da un lungo elenco di hardware e anche confermare su quale piattaforma digitale giocate principalmente i giochi VR. Quindi sarete in grado di unirvi al server Discord per ricevere aggiornamenti sul beta test e attendere la email di invito, che arriverà entro pochi giorni.

Sebbene Among Us VR sia già stato confermato per PSVR, Meta Quest 2 e Steam VR, ci sono alcuni visori nell'elenco di registrazione beta che sembrano un po' "datati". Ad esempio, il Famicom 3D era un accessorio Nintendo che trasformava le immagini 2D del Famicom in 3D attraverso obiettivi stereoscopici. Magic Leap è un visore per realtà aumentata e non compatibile con Steam VR e così via.

do you own a VR headset?

do you have an internet connection?

do you want to try Among Us VR early?



sign up for Beta Test tasks here and help out the beans!https://t.co/oq5zynIVTA pic.twitter.com/EFbitLFKVO — Among Us VR (@AmongUsVR) August 3, 2022

Among Us VR è stato mostrato durante gli ultimi The Game Awards. Ora mancano ancora pochi mesi prima del suo lancio definitivo.

