Among Us VR, un leak avrebbe svelato la sua data di uscita

Among Us VR, il popolare party game fatto in realtà virtuale, potrebbe avere una data di uscita, secondo le informazioni raccolte da SteamDB.

Come sappiamo, SteamDB è una fonte per i giocatori PC poiché permette di controllare lo stato dei loro giochi preferiti sulla piattaforma di Valve. La maggior parte controlla se il gioco viene giocato da un gran numero di giocatori simultanei, ma in questo caso, le informazioni chiave su Among Us VR potrebbero essere trapelate in un aggiornamento del servizio.

Sembra che uno sviluppatore abbia fornito un aggiornamento all'imminente elenco dello store di Among Us VR con una data di lancio prevista per il 10 novembre 2022. Ciò è avvenuto poco dopo l'aggiunta di Among Us VR al sistema. Resta da vedere se questa data sia accurata o meno poiché le date di lancio possono cambiare in un attimo. Ad ogni modo adesso possiamo comunque dare uno sguardo al periodo prefissato per Innersloth.

Per adesso sappiamo pochissimi dettagli per Among Us VR, ma il gioco arriverà prossimamente su Meta Quest.

Fonte: GameRant