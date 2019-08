FIFA 19: ecco come ottenere i TOTS Pack guardando la finale eWorld Cup

E' finalmente iniziata la prima giornata delle finali di FIFA eWorld Cup in cui questo fine settimana alcuni dei pi¨ grandi campioni di FIFA 19 si daranno battaglia per l'ambito titolo di Campione del Mondo.

Senza dubbio EA punta molto su questo evento ed ha avviato una campagna per dare un incentivo ancora maggiore, al fine di invogliare i giocatori ad assistere all'importante evento. Infatti chi assisterÓ alla Semi-Finale e alla Finale di domenica (tramite il canale Twitch ufficiale) potrÓ mettere le mani su un pacchetto con un giocatore TOTS non scambiabile di uno dei primi cinque campionati.

Prima per˛ teniamo a precisare che dovrete necessariamente collegare il vostro account Twitch con i sistemi di EA (potete farlo da qui). Negli scorsi giorni il producer di FIFA 20 Gareth Reeder ha risposto alle critiche dei giocatori verso le politiche di monetizzazione:

"Il feedback Ŕ sempre una buona cosa, guardiamo all'industria, guardiamo vero quello che le persone fanno. Lo scorso anno abbiamo reso pubbliche le probabilitÓ relative ai pacchetti... ed Ŕ stata la nostra reazione a questo, abbiamo semplicemente ascoltato le persone e fornito tutte le informazioni necessarie. Cercheremo sempre di assicurare il giusto bilanciamento, la natura della nostra economia si basa sul fatto che il gioco Ŕ valido per tutto l'anno, dunque vogliamo assicurarci che sia disponibile la giusta dose di contenuti. In termini di ricompense e nuovi modi per ottenere contenuti, abbiamo ottenuto un buon bilanciamento per quanto riguarda i modi di ottenere ricompense durante il gioco."

Guaranteed pack on the #FIFAeWorldCup stream on Sunday!



1?? Link your Twitch account https://t.co/5G5C7UQQrS

2?? Watch the Semi-Final and Final on Sunday https://t.co/6KSBqgKLvO

3?? Get a pack with 1 untradeable TOTS player from the top 5 leagues



EVERYONE who's eligible gets this! pic.twitter.com/PowM2Zj2fY