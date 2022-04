Xbox Game Pass sta per salutare altri 4 giochi

Microsoft ha rivelato il prossimo gruppo di quattro giochi che verranno rimossi da Xbox Game Pass nell'ultima parte di aprile 2022.

A breve, gli abbonati al servizio non potranno più giocare a titoli come Outlast 2 e Streets of Rage 4.

Da oggi, 18 aprile, non sarà più disponibile FIFA 19 (console e PC), mentre entro la fine di questo mese non saranno più disponibili Cricket 19, Outlast 2 e Streets of Rage 4 su PC e console.

Microsoft continuerà sicuramente ad arricchire in futuro il suo servizio ma, per la fine di aprile, questi titoli lasceranno Xbox Game Pass.

Nelle notizie correlate, abbiamo appreso che Xbox Game Pass Family Plan sembra sempre più realistico. Si tratterebbe di un abbonamento che garantirebbe l’iscrizione fino a cinque persone a un prezzo ridotto rispetto a cinque abbonamenti per persone diverse.

Fonte: Purexbox.