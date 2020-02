Temtem ha venduto 500.000 unità in tutto il mondo, lo studio sta lavorando alla tabella di marcia

Temtem, la grande avventura multiplayer ispirata ai PokÚmon ha raggiunto il traguardo di 500.000 copie vendute in tutto il mondo.

CremaGames ha annunciato oggi la cifra, rivelando di essere inoltre al lavoro sulla tabella di marcia per portare nel gioco nuovissimi contenuti. "Un fatto interessante, non trovate?" si legge nel tweet. "Ecco altri numeri: Temtem ha ufficialmente venduto oltre 500.000 copie in tutto il mondo! Volevamo ringraziare tutti per il loro supporto, ma c'Ŕ ancora molto da fare! Siete curiosi di sapere cosa c'Ŕ esattamente in serbo per Temtem? Sappiate che vi ascoltiamo e volete rimanere con noi: la tabella di marcia Ŕ in fase di perfezionamento e sta arrivando!".

Attualmente il gioco si trova ancora in accesso anticipato su Steam e lo studio ha ancora del lavoro da fare. Tuttavia Temtem ha avuto un grande successo poichÚ Ŕ il primo gioco ispirato ai PokÚmon ad essere arrivato su PC.

Curious about what exactly is in store for Temtem?

We know! We hear you, and know you want to gaze into the future with us: the roadmap is being polished and on its way!?



Thank you for supporting Temtem! Happy taming!? — Temtem (@PlayTemtem) February 21, 2020

A proposito: sapete che Ŕ in via di sviluppo sempre per PC, Hokko Life, un titolo che si ispira ad Animal Crossing?

Fonte: VG247