Ghost of Tsushima Director's Cut svela la meravigliosa Iki Island nel nuovo story trailer

Sucker Punch Productions ci consente di dare un nuovo sguardo a Ghost of Tsushima: Director's Cut, questa volta mettendo in evidenza la nuova località dell'isola di Iki che i giocatori potranno esplorare nell'epico titolo samurai.

Attraverso un post su PlayStation Blog, il team di sviluppo svela una serie di dettagli che arriveranno con questa nuova espansione. Il viaggio di Jin inizia dopo aver scoperto che una misteriosa tribù mongola ha preso il sopravvento su Iki. Le forze mongole sono guidate dalla venerata sciamana Ankhsar Khatun, nota ai suoi seguaci come "l'Aquila". Il pericolo che rappresenta per Jin e per la sua gente è qualcosa di inedito e diverso da tutto ciò che ha già affrontato.

L'unico modo per Jin per contrastare questa minaccia è tornare sull'isola di Iki. È già stato lì una volta. Nell'affrontare un nuovo e pericoloso nemico sarà costretto a fare i conti con vecchie paure e a riportare alla luce traumi sepolti nel profondo. Esplorando una nuova isola e affrontando nuove minacce, Jin avrà modo di approfondire anche il passato oscuro del clan Sakai.

Le storie su Tsushima sono ricche di azione e avventura. Lo stesso vale per l'isola di Iki. Nella lotta per salvare Iki, Jin incontrerà pirati e contrabbandieri, monaci pazzi e caverne infestate. Ci saranno nuove leggende da ascoltare e nuove tecniche da imparare. Jin dovrà sfruttare tutte le sue abilità per sconfiggere questo nuovo nemico.

Ghost of Tsushima Director's Cut sarà disponibile su PlayStation 4 e PlayStation 5 dal 20 agosto.

Fonte: PlayStation Blog