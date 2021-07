Ghost of Tsushima Director's Cut: longevità e dimensioni dell'espansione Iki Island rivelate

Ghost of Tsushima: Director's Cut include un'avventura completamente nuova, che si svolge sull'isola di Iki. Ma quanto è grande l'espansione dell'isola? In un'intervista il team del gioco, Sucker Punch, ha risposto.

"Se hai familiarità con Ghost of Tsushima, Iki Island ha le dimensioni, in realtà, del primo atto del gioco principale, Izuhara", ha detto il direttore creativo Nate Fox. "È una storia grande e densa con molti paesaggi e segreti da scoprire". Per fare contesto, Izuhara rappresenta un'enorme fetta della mappa del mondo aperto nella campagna principale, offrendo dalle 10 alle 20 ore di storia e missioni secondarie, oltre ad attività opzionali.

Quindi sarà un'espansione piuttosto grande, ma ovviamente, essendo un gioco open world, le ore di gameplay possono variare. Come dice Fox, "L'isola di Iki è molto simile per dimensioni a Izuhara, quindi...È un gioco open world, quindi dipende da come lo si gioca. Se vuoi passare attraverso un particolare aspetto narrativo di Iki Island ci vorrà una quantità di tempo diversa. Ma l'esempio migliore, solo perché è un gioco open world, è pensarlo come un atto in Ghost of Tsushima".

Ghost of Tushima Director's Cut sarà disponibile dal 20 agosto su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Fonte: GamingBolt