Call of Duty 2021 'Vanguard' avrà campagna, modalità co-op e un grande aggiornamento per Warzone

Call of Duty 2021 - che dovrebbe chiamarsi Vanguard - si farà: Activision durante un rapporto sugli utili ha dichiarato che il nuovo capitolo arriverà comunque quest'anno e per l'occasione l'azienda ha snocciolato alcuni dettagli su questo titolo.

Sledgehammer ha il compito di lavorare al progetto che, a quanto pare, è sulla buona strada per essere lanciato nel quarto trimestre, ovvero a fine anno. Sebbene Activision non abbia parlato dell'ambientazione (quindi non sappiamo se sia effettivamente ambientato nella Seconda Guerra Mondiale), il COO Daniel Alegre ha dichiarato che "il gioco avrà un'ambientazione che i nostri fan conoscono e amano".

Per quanto riguarda i contenuti, Call of Duty 2021 avrà tre modalità: campagna, co-op e multiplayer. Il team di sviluppo sta lavorando su un programma di servizi live, con un'integrazione più profonda con Warzone: secondo il presidente Bob Kostich, l'aggiornamento con il prossimo gioco sarà "molto significativo".

Activision conclude affermando che i dettagli sul nuovo gioco e sul prossimo aggiornamento per Call of Duty Warzone arriveranno molto presto.

La società è nell'occhio del ciclone da un po' di tempo a questa parte per una serie di accuse di molestie sessuali e comportamento tossico: è notizia recente che il presidente di Blizzard J. Allen Brack si è dimesso.

Fonte: VG247