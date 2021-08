Call of Duty: Black Ops Cold War incontra Among Us nella modalità 'Double Agent'

Call of Duty: Black Ops Cold War sta ottenendo una modalità di gioco aggiuntiva per la sua nuova stagione. La modalità si chiama Double Agent ed è ispirata alle meccaniche di Among Us.

Double Agent sarà caratterizzata da 10 giocatori, a ciascuno dei quali viene assegnato un ruolo casuale. I giocatori più importanti sono i "double agent", che hanno il compito di eliminare i loro compagni di gioco o di piantare e far esplodere bombe sulla mappa. La maggior parte dei giocatori giocherà come agenti, che devono scoprire i double agent e mantenersi in vita. Infine, c'è l'Investigator, che otterrà indizi speciali per aiutarli a determinare i double agent e può impartire ordini di ricerca ai giocatori che sospettano abbiano tradito i loro alleati.

La modalità presenterà una serie di funzioni extra, tra cui armi che i giocatori possono raccogliere durante le prime fasi di una partita e alcuni strumenti extra per i double agent. La modalità utilizzerà pesantemente la chat vocale per aiutare i giocatori a identificare chi tra loro sembra il più sospetto.

Double Agent farà parte dell'aggiornamento della stagione 5 di Call of Duty: Black Ops Cold War, che uscirà il 12 agosto.

Fonte: Polygon.