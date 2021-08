Pokémon Unite ha una data di uscita per mobile Android e iOS

Per quanto bislacca possa sembrare, l'idea di creare un MOBA dedicato ai pokémon (già disponibile su Switch e tra poco in arrivo su mobile) ha sulla carta diversi aspetti potenzialmente vincenti.

La presenza degli amati mostriciattoli potrebbe attirare molti appassionati che non avevano mai pensato di avvicinarsi al genere. Insomma, Pokèmon Unite potrebbe essere un incrocio di elementi capace di fare il botto, soprattutto ora che sappiamo quando uscirà su dispositivi iOS e Android. Dopo il debutto iniziale su Switch, il gioco sarà disponibile su mobile il 22 settembre aggiungendo Mamoswine e Sulveon come regali per i giocatori.

Anche i giocatori Switch potranno celebrare il lancio: tutti coloro che effettueranno il login entro la fine d'agosto otterranno Zeraora utilizzabile su ogni piattaforma legando il proprio account alla "licenza" del Pokémon.

Pokémon Unite supporterà il crossplay tra Switch e mobile e nel caso in cui siate interessati a scoprirlo date un'occhiata alla nostra recensione in versione Switch.

Fonte: Kotaku