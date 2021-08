Ghost of Tsushima Director's Cut svela i dettagli sul trasferimento dei salvataggi da PS4 a PS5

Ghost of Tsushima dello scorso anno è stato un grande successo per Sony e Sucker Punch, sia dal punto di vista finanziario che da quello della critica.

Dal lancio, il gioco ha ricevuto una buona dose di supporto, inclusa una modalità multiplayer con Legends. A breve uscirà una nuova versione del titolo, chiamata Director's Cut, che vedrà una nuova espansione e caratteristiche tecniche aggiornate per la versione PS5.

Se vi state chiedendo, o forse anche temendo, come sarà il processo di trasferimento dei salvataggi, non dovete preoccuparvi, poiché ora sappiamo che non sarà poi così complicato.

Sull'account Twitter ufficiale, è stato confermato che per trasferire il salvataggio di PS4 alla versione Director's Cut di PS5 sarà semplicemente necessario entrare nel gioco stesso e selezionare l'apposita opzione. Tutto ciò di cui avrete bisogno è che un salvataggio PS4 sia nella memoria della vostra PS5.

When you transfer your PS4 save to #GhostOfTsushima Director?s Cut on PS5, you?ll be able to re-earn Trophies you previously unlocked on PS4! ?



After transferring your save, when you load into your game the PS5 trophies should begin to appear. pic.twitter.com/WGXjG81Gyq — Ghost of Tsushima ? Director's Cut Out 8/20! (@SuckerPunchProd) August 18, 2021

Sfortunatamente non è una soluzione esattamente istantanea, ma almeno non dovrete entrare in una versione PS4 del gioco come alcuni titoli hanno richiesto di fare, come Final Fantasy 7 Remake.

Ghost of Tsushima Director's Cut uscirà sia su PlayStation 5 che su PlayStation 4 il 20 agosto.

