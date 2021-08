Psychonauts 2 imperdibile? Ecco i voti delle recensioni della critica

Psychonauts 2, il sequel da lungo tempo in sviluppo del classico gioco di avventura, è finalmente arrivato. L'ultimo gioco di Double Fine verrà lanciato il 25 agosto su PC, PS4, Xbox One e Xbox Series X/S. Sarà su Xbox Game Pass al day one e sembra che i critici stiano già dando il massimo in questa avventura da capogiro.

Ci è voluto molto tempo prima che il gioco arrivasse finalmente al pubblico: Psychonauts 2 è stato finanziato con successo dal crowdfunding nel 2016, il gioco è stato rinviato più volte, con uno dei maggiori rinvii che ha portato al 2021. Ad ogni modo, ha convinto la critica? Diamo uno sguardo ad alcuni dei voti della stampa specializzata.

La media totale di tutte le recensioni di PSychonauts 2 porta il gioco ad ottenere un 87 su Xbox Series X, un 86 su Xbox One e un 89 su PC: insomma, sembra che il gioco abbia stupito chi lo ha recensito. Per il commento dei giocatori dovremo aspettare il 25 agosto, quando il titolo uscirà su tutte le piattaforme.

Fonte: Metacritic