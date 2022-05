Double Fine sostiene fermamente il diritto all'aborto in seguito alle discussioni sull'abrogazione della legge in USA

Negli ultimi giorni negli Stati Uniti si è discusso della possibilità di abrogazione del diritto all’aborto, che era riuscito a passare nel 1973 dopo il precedente “Roe vs. Wade”, con sette giudici a favore e due contrari alla Corte Suprema.

Con la Corte Suprema degli USA che sembra intenzionata a rivedere la legge, in molti hanno espresso la propria solidarietà e il proprio supporto affinché la legge sia invece mantenuta così com’è, e anche vari nomi dell’industria videoludica stanno dicendo la propria in merito.

We at Double Fine Productions stand steadfast in our support of essential healthcare rights for all. pic.twitter.com/WA5wdntaWK