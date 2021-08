The Medium nei giochi 'gratis' del PlayStation Plus di settembre? La risposta di Bloober Team

Anche se Sony deve ancora annunciare quali saranno i giochi in arrivo per tutti gli abbonati a PlayStation Plus di settembre, da qualche giorno gira il rumor secondo cui il gioco per PS5 sarà proprio The Medium.

The Medium è stato originariamente pubblicato per PC e Xbox Series X/S nel gennaio 2021 e arriverà sull'ultima console di Sony il 3 settembre 2021. Il gioco si svolge in Polonia nel 1999 e vede i giocatori controllare Marianne, una medium spirituale che è in grado di viaggiare tra il mondo reale e quello spirituale.

Tuttavia, attraverso Twitter è proprio il Chief Marketing Officer di Bloober Team, Tomasz Gawlikowski a rispondere a questi rumor. "La gente mi chiede se è vero. No. The Medium verrà lanciato su PS5 il 3 settembre, con supporto DualSense, ma sicuramente non sarà disponibile su PlayStation Plus" si legge. Per adesso quindi, i rumor usciti sui social in questi giorni non sono veri.

People are asking me if it's true. No. The Medium will launch on PS5 on 3rd September, with DualSense support, but it definitely will not be available in PS+ :) #TheMediumGame #BlooberTeam #PS5 #PSPlus #Playstation #DualSense pic.twitter.com/4qZOttFYVM — TomaszGawlikowski (@TomaszGawlikow1) August 23, 2021

Recentemente anche un'altra voce di corridoio indicava F.I.S.T: Forged in Shadow Torch come titolo PS5 in arrivo a settembre su PlayStation Plus. Per scoprire se è vero o no dovremo ovviamente aspettare l'annuncio ufficiale di Sony.

