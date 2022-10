The Medium, l'horror di Bloober Team diventa una serie TV!

L'horror The Medium sarà adattato dallo studio polacco Bloober Team sotto forma di una serie TV. La famosa Platige Image è responsabile dei lavori, sotto la supervisione creativa di Tomasz Bagiński.

A nome dei creatori del gioco è coinvolto Piotr Babieno, il capo di Bloober. "Sia l'industria cinematografica che quella dei videogiochi mi stanno molto a cuore e sono molto felice che finalmente ci sia l'opportunità di riunirli entrambi", ha dichiarato.

"La mia gioia è maggiore dato che due società polacche inizieranno la produzione e che verrà creata una serie sulla base del nostro gioco", aggiunge. "Gli ultimi successi delle piattaforme di streaming basate su giochi come Cyberpunk: Edgerunners e Arcane hanno dimostrato che questo è il momento perfetto per tali produzioni".

Tomasz Bagiński e Platige Image non hanno bisogno di presentazioni. Nel 2002, "The Cathedral" - un progetto di questo regista e studio - è stato nominato per un Oscar nella categoria cortometraggi d'animazione. Tra le produzioni più recenti Bagiński è anche il produttore esecutivo di "The Witcher" di Netflix.

Fonte: Bloody-Disgusting