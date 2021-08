Psychonauts 2 sbanca su OpenCritic: ha la media voto più alta tra i nuovi lanci del 2021

A quanto pare, Psychonauts 2 sembra sia stato molto apprezzato su OpenCritic, dato che il gioco di Double Fine è risultato tra i migliori nuovi lanci di questo 2021.

Nello specifico, Psychonauts è ora il titolo con la media voto più alta tra i nuovi lanci del 2021, con un punteggio di 89.

L'unico altro gioco che può rivaleggiare con Psychonauts 2 è Bustafellow che, però, ha molte meno recensioni. Il 99% dei critici "raccomanda" il gioco di Double Fine, mentre l'80% raccomanda la visual novel.

Al momento, non sono disponibili tutte le recensioni di Psychonauts 2 e, per ora, ad inseguire ci sono It Takes Two, Ratchet & Clank: Rift Apart, Monster Hunter Rise, Overboard!, Death's Door e Chicory: A Colorful Tale.

Sulle pagine di Eurogamer.it potete trovare la nostra recensione di Psychonauts 2.

Fonte: Opencritic.