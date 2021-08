Psychonauts 2 su Xbox Series X/S ha caricamenti il doppio più veloci rispetto alla versione PS5

Psychonauts 2 è quasi arrivato e sembra che il gioco sia tecnicamente solido. Il canale YouTube ElAnalistaDeBits ha pubblicato un video confronto di Psychonauts 2 e, a quanto pare, i possessori PS5 rimaranno un po' delusi.

Come riportato in precedenza, Psychonauts 2 sarà giocabile su PS5 solo tramite retrocompatibilità, con prestazioni potenziate a 60 fps come unica caratteristica aggiuntiva. Bene, sembra che Double Fine non abbia fatto molti sforzi per ottimizzare i caricamenti con l'SSD di PS5, poiché l'avvio di un livello richiede circa 7 secondi su Xbox Series X/S e quasi 20 secondi su PS5. Xbox One e PS4, richiedono più di un minuto.

Mentre abbiamo già molte informazioni sulla risoluzione di Psychonauts 2 e sulle prestazioni sulla maggior parte dei sistemi, ElAnalistaDeBits fornisce qualche informazione in più sulle modalità Performance a 120 fps su Xbox Series X/S: su Series X la modalità gira a 1440p e su Series S è 1080p. Parlando di prestazioni, è una buona notizia praticamente su tutta la linea. I sistemi last-gen girano a 30 fps solidi, i sistemi di nuova generazione mantengono 60 fps e Xbox Series X/S arriva a 120 fps. L'unica volta che il framerate vacilla sui sistemi last-gen e su PS5 è quando si incontra il caricamento in background, con il problema più grave su XB1/PS4. Nel frattempo, Xbox Series X/S non soffrono dello stesso problema.

Psychonauts 2 arriverà su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 e PS5 tramite retrocompatibilità il 25 agosto.

