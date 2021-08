Psychonauts 2 'conquista' PlayStation! Phil Spencer e Xbox ricevono i complimenti di Hermen Hulst

Psychonauts 2, l'ultima fatica di Double Fine, è disponibile da oggi e, a quanto pare, il gioco ha "conquistato" anche Hermen Hulst di PlayStation.

Il dirigente ha fatto i complimenti a Phil Spencer per il lancio di Psychonauts 2, in seguito a quelli del boss di Xbox diretti a Double Fine.

"Congratulazioni al grande team di Double Fine per il lancio di Psychonauts 2. L'originalità e la creatività in questo gioco sono davvero fantastiche, ed è divertentissimo aiutare Raz nella sua nuova avventura", ha scritto Spencer su Twitter.

In risposta, sono arrivati i complimenti di Hulst: "congratulazioni per il lancio e per la grande accoglienza".

Congrats on the launch and the great reception @TimOfLegend @XboxP3 — Hermen Hulst (@hermenhulst) August 25, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Vi ricordiamo che Psychonauts 2 è disponibile da oggi su Xbox Series X/S, Xbox One PC e PS4. Il titolo può essere giocato anche su PS5, ma solo tramite retrocompatibilità.

Per chi ne volesse sapere di più sul gioco di Double Fine, sulle pagine di Eurogamer.it è disponibile la recensione di Psychonauts 2.

Fonte: Twitter.