Mario + Rabbids Kingdom Battle compie quattro anni e gli sviluppatori deliziano i fan con un artwork

Mario + Rabbids Kingdom Battle ha già quattro anni. L'improbabile combinazione di Rabbids, la mascotte più famosa di Nintendo, e la strategia tattica a turni è stata un successo immediato grazie al design eccellente. Quattro anni dopo, il gioco ha venduto oltre sette milioni di copie e ha un sequel in arrivo. Per celebrare il quarto compleanno del gioco, l'account Twitter ufficiale della serie ha twittato un messaggio felice e una divertentissima illustrazione.

L'artwork è colorato e divertente, proprio come Mario + Rabbids Kingdom Battle e con Mario + Rabbids Sparks of Hope ora all'orizzonte, il futuro sembra roseo per il team di sviluppo.

Nella didascalia che accompagna l'immagine si legge: "4 anni fa, Mario e il suo team hanno unito le forze con i dispettosi Rabbids...volentieri. È stato un viaggio così divertente e siamo entusiasti di continuarlo con tutti voi!".

Come abbiamo detto, attualmente lo studio di sviluppo sta lavorando al sequel, Mario + Rabbids Sparks of Hope che attualmente non ha ancora una data di uscita precisa, ma arriverà su Nintendo Switch il prossimo anno.