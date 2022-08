Mario + Rabbids Kingdom Battle supera quota 10 milioni di giocatori e festeggia il suo quinto anniversario

In vista dell'uscita di Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft ha annunciato che il titolo originale, Mario + Rabbids Kingdom Battle, è stato giocato da oltre 10 milioni di giocatori.

Il 29 agosto è stato il quinto anniversario dalla sua uscita nel 2017 e in questi anni il titolo è stato giocato da moltissimi utenti Switch. Il creative director Davide Soliani ha persino ringraziato i fan con un messaggio sui social media.

Qui sotto, potete vedere il tweet di Ubisoft che celebra il traguardo e il quinto anniversario del gioco:

Mario + Rabbids Sparks of Hope arriverà su Nintendo Switch il 20 ottobre. Si tratta di un'avventura completamente nuova, in cui si farà squadra con alcuni personaggi nuovi e già esistenti per affrontare una nuova minaccia. Stando al producer di Mario + Rabbids Sparks of Hope, il gioco è nato con tanta voglia di essere sorprendente.

"Mario + Rabbids Kingdom Battle ce la fa e va a sedersi lì di fianco ad ARMS, Splatoon 2, Mario Kart e Zelda tra i migliori giochi disponibili su Switch", si legge nella nostra recensione del titolo. "Osiamo di più: potrebbe essere (è?) il miglior videogioco mai sviluppato in Italia perché riesce nella difficile impresa di profumare di nintendosità fino quasi a ingannarci, ha il coraggio di portare Mario in un genere inedito per il baffuto (e nemmeno così popolare), e lo fa con una grazia e una naturalezza che lasciano trasparire un enorme rispetto per Nintendo e tanto, tanto amore per i videogiochi".

Fonte: Nintendolife.