Psychonauts 2 non ha il 'budget extra' per aggiungere più lingue

Un recente post del community manager di Double Fine, James Spafford, sul forum ufficiale rivela che lo studio non ha il tempo o il budget necessari per aggiungere più lingue a Psychonauts 2. Molti fan hanno criticato questo post, che ovviamente ha portato a un acceso dibattito sull'argomento su Twitter.

Il post recita "ci piacerebbe aggiungere più lingue a Psychonauts 2 e stiamo indagando per vedere se ciò potrebbe essere possibile in futuro. Per quanto riguarda la sceneggiatura, questo è il gioco più grande che abbiamo mai realizzato e l'aggiunta anche di una lingua in più richiederebbe molto lavoro e molto budget extra che attualmente non abbiamo. Aggiungere lingue che utilizzano alfabeti completamente diversi è un lavoro ancora più grande. Potremmo avere questa possibilità, e speriamo davvero di riuscirci, ma non possiamo fare alcuna promessa".

Il recente lancio di Psychonauts 2 è stato accolto molto bene dalla critica e dai fan, ma alcuni hanno sottolineato la litania di opzioni di accessibilità incluse nel gioco. Abbinando questo al fatto che Double Fine ora ha il sostegno finanziario di Microsoft, molti tra cui Jez Corden di Windows Central hanno criticato il gioco per la mancanza su questo fronte.

It?s normal if you consider that prior to launch a budget was assigned and the developer itself wanted to focus on the core experience of the game and to deliver before asking the budget for more languages.I?m positive that considering the success of the game actions will follow. — Andrea (@Or1onSLi) August 28, 2021

Resta da vedere se dopo il lancio ci sarà l'introduzione di più lingue attraverso aggiornamenti.

Fonte: Gamingbolt.