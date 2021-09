The Medium è disponibile su PlayStation 5

Dopo l'esclusiva temporale sui sistemi Microsoft, The Medium approda da oggi anche su PlayStation 5. Bloober Team ha puntato sin da subito alle nuove console, sfruttando la nuova potenza soprattutto per renderizzare contemporaneamente i due mondi protagonisti del titolo. Non molto utile ai fini del gameplay, ma per lo meno si è cercato di sperimentare.

La versione PlayStation 5 è praticamente identica alla versione Xbox Series X; quello che cambia è il feedback dei comandi dovuto al DualSense, sfruttando appunto trigger adattivi e il sistema aptico.

Nel frattempo, sappiamo già che il team polacco è già a lavoro su due nuovi titoli, ben più grandi di The Medium. La partnership con Konami, ha spinto molti a credere che uno di questi sia niente meno che Silent Hill. Staremo a vedere.

