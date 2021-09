Naraka Bladepoint è il battle royale più giocato su Steam dopo Apex Legends e PUBG

Naraka Bladepoint è stato lanciato all'incirca un mese fa ed è uno dei titoli più giocatori su Steam, raggiungendo un nutrito numero di fan del battle royale. Al momento della stesura di questo articolo, il gioco si trova infatti tra i primi cinque titoli più giocati, dietro a PUBG e Apex Legends.

Apparentemente dietro c'è un motivo per il suo successo: anche se si tratta di un battle royale, ha uno stile di combattimento unico in quanto si basa su uccisioni all'arma bianca. In questo caso quindi ci troviamo di fronte a combattimenti ravvicinati tra i vari contendenti. Non solo, ma anche i personaggi e l'estetica del gioco riflettono il folklore cinese, una scelta molto particolare che ha intrigato i giocatori di tutto il mondo.

Anche per quanto riguarda Steam, le recensioni del gioco sono molto positive, con i giocatori che elogiano proprio il sistema di combattimento. Inoltre, ricordiamo che il battle royale non è disponibile gratuitamente come appunto Apex Legends, ma bisogna acquistarlo: un altro punto a favore per il suo incredibile successo nonostante sia appunto a pagamento.

Come potete vedere, il picco massimo raggiunto in un giorno si attesta sui 138.164, con un record di 139.115 registrato 3 giorni fa.

Fonte: Gamepur