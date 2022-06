Xbox Game Pass ecco i giochi disponibili per la seconda metà di giugno

La prossima ondata di titoli in arrivo su Xbox Game Pass per console, PC e Xbox Cloud Gaming è stata condivisa. Shadowrun Trilogy (cloud e console) e Total War: Three Kingdoms (PC) sono disponibili da oggi sul servizio.

Questi giochi saranno seguiti da FIFA 22, che arriverà su EA Play il 23 giugno, il che significa che gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate potranno accedervi. Naraka: Bladepoint verrà aggiunto sempre il 23 giugno, offrendo combattimenti mitici fino a 60 giocatori. A completare il nuovo aggiornamento c'è Far Cry 5 di Ubisoft, che arriverà su Game Pass il 1° luglio.

I membri di Game Pass Ultimate avranno anche accesso a una nuova gamma di vantaggi, tra cui un pacchetto completo Ms Marvel Future in Marvel's Avengers, un pacchetto Pass Tense Razorback in Halo Infinite e un pacchetto Awakening in Naraka: Bladepoint.

Come sempre, ci saranno dei titoli che lasceranno Game Pass il 30 giugno: FIFA 20, Jurassic World Evolution, Last Stop e MotoGP 20.

Fonte: Xbox Wire